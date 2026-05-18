Завершены съёмки пятого сезона сериала «Сергий против нечисти» — премьера скоро

Онлайн-кинотеатр «Кион» объявил о завершении производства пятого сезона сериала «Сергий против нечисти». Это случилось спустя два месяца съёмок — точной даты выхода у продолжения пока нет.

В пятом сезоне мистического проекта главные герои столкнутся с нечистью из калмыцкой мифологии. Сергий и Катя наконец узнают, кто стал душегубом их родителей, и отправятся в опасное путешествие, чтобы остановить архидемона Абаддона раз и навсегда.

К главным ролям в пятом сезоне вернулись Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко, вместе с ними в шоу также сыграют Кирилл Полухин («Дурак»). Режиссёром выступил Илья Шеховцов («Минута тишины»).