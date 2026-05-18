В сериале «Гарри Поттер» поменяют актрису для роли Джинни Уизли

Компания HBO объявила о важных изменениях во втором сезоне сериала «Гарри Поттер». В продолжении шоу не вернётся 12-летняя актриса Грейси Кокрейн , исполнительница роли Джинни Уизли.

Причины ухода артистки неизвестны — в семье связывают ситуацию с «непредвиденными обстоятельствами». Родители актрисы поблагодарили производственную команду за работу, в HBO также поддержали решение Грейси.

Из-за непредвиденных обстоятельств Грейси приняла сложное решение отказаться от роли Джинни Уизли в сериале «Гарри Поттер» после первого сезона. Её время в волшебной вселенной было замечательным, и она очень благодарна всей производственной команде за столь незабываемый опыт.

Премьера первого сезона «Гарри Поттера» состоится 26 декабря. Съёмки второго сезона шоу должны начаться осенью — сейчас в HBO уже начали кастинг на роль Джинни Уизли, которая сыграет важную роль в продолжении и дальнейшем сюжете Поттерианы.