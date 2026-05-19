Disney работает над сериалом по фильму «Заколдованная Элла» с Энн Хэтэуэй

По данным Deadline, в Disney работают над сериалом по фильму «Заколдованная Элла», в котором одну из главныз ролей исполнила Энн Хэтэуэй. В новой картине она выступит исполнительным продюсером, но сниматься не будет.

В ленте 16-летняя Элла из Фрелля, с рождения обречённая подчиняться любым приказам, после безвременной кончины матери отправляется в школу-интернат. Там она начинает узнавать правду о своем проклятии, заводит неожиданных друзей и влюбляется в принца своего королевства, что доставляет ей немало хлопот.

Сериал, который сейчас находится на ранней стадии разработки, сохраняет основную идею фильма и книги Гейл Карсон Левин, на которой он частично основан. Дату выхода ленты пока не называют.

