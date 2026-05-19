Состоялся релиз Forza Horizon 6 на Xbox Series и ПК

Сегодня состоялся полноценный релиз Froza Horizon 6 на Xbox Series и ПК. Ранее гонка несколько дней была в раннем доступе для владельцев премиального издания, а сейчас доступна всем.

События Forza Horizon 6 разворачиваются в современной Японии. В этот раз игроки выступят обычным туристом, который приехал исследовать автомобильную культуру Страны восходящего солнца. Сперва ему необходимо пройти отборочный этап, после чего он сможет участвовать в самом фестивале Horizon.

По традиции события Horizon 6 разделены на четыре времени года, а особую ставку разработчики делают на японские автомобили. Кроме того, геймеров ждёт самый проработанный город в истории серии — Токио.