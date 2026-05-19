Джон Бернтал продолжит играть Карателя в киновселенной Marvel
Поделиться
В недавнем интервью Джон Бернтал рассказал, что продолжит играть Карателя в рамках киновселенной Marvel. Персонаж настолько любим и близок актёру, что он не планирует с ним расставаться.
Я думаю, что именно я должен это инициировать.
О конкретных планах на Карателя Бернтал не сообщил, но у Marvel наверняка есть планы на персонажа. На днях про Карателя вышел спецэпизод под названием «Последнее убийство». До этого герой появлялся в «Сорвиголове», сольном сериале и «Сорвиголове: Рождённый заново».
Увидеть Фрэнка Касла в следующий раз можно будет в «Человеке-пауке: Новый день», где герой сыграет немаловажную роль.
Комментарии
- 19 мая 2026
-
07:45
-
07:31
-
07:27
- 18 мая 2026
-
20:20
-
20:02
-
19:39
-
19:10
-
18:41
-
18:08
-
17:56
-
17:24
-
17:01
-
16:36
-
16:10
-
15:43
-
15:19
-
15:02
-
14:39
-
14:19
-
13:57
-
13:36
-
13:13
-
12:43
-
11:52
-
10:40
-
09:47
-
09:19
-
08:42
-
08:01
-
07:44
-
06:58
-
06:43
-
01:09
- 17 мая 2026
-
23:44
-
18:55