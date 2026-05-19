Джон Бернтал продолжит играть Карателя в киновселенной Marvel

В недавнем интервью Джон Бернтал рассказал, что продолжит играть Карателя в рамках киновселенной Marvel. Персонаж настолько любим и близок актёру, что он не планирует с ним расставаться.

Я думаю, что именно я должен это инициировать.

О конкретных планах на Карателя Бернтал не сообщил, но у Marvel наверняка есть планы на персонажа. На днях про Карателя вышел спецэпизод под названием «Последнее убийство». До этого герой появлялся в «Сорвиголове», сольном сериале и «Сорвиголове: Рождённый заново».

Увидеть Фрэнка Касла в следующий раз можно будет в «Человеке-пауке: Новый день», где герой сыграет немаловажную роль.