Актёр «Шан-Чи и легенды десяти колец» настаивал на сражениях в фильме в стиле ММА

Актёр Тони Лён рассказал, что настаивал, чтобы в фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец» бои были поставлены в стиле ММА. Режиссёр Дестин Дэниел Креттон не посчитал это хорошей идеей, поэтому отказался от неё.

По словам актёра, его впечатлил уровень подхода к производству картины, но подобная импровизация и идеи актёров не поддерживались.

Производство было гораздо масштабнее того, с чем я работал раньше, и люди были очень профессиональны… оно очень эффективно, но импровизировать нельзя. Я спорил с режиссёром: «Если парень из далёкого прошлого, из тысячелетия назад, то его стиль боя должен быть комбинацией всех боевых искусств, как современное ММА, потому что он прошёл через все эти эпохи».

Креттон настоял, поскольку понимал, что в первую очередь это картина по комиксам Marvel.

