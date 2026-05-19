«Мумия» от автора «Восстания зловещих мертвецов» вышла в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Мумия» от автора популярного хоррора «Восстание зловещих мертвецов» Ли Кронина. Картину уже можно посмотреть в онлайне в зарубежных сервисах.

Новая «Мумия» рассказывает о молодой семье, на дочь Кэти наложили проклятие. После этого девушка бесследно исчезла. Спустя восемь лет самолёт, перевозивший саркофаг, терпит крушение, его содержимое обнаруживается. Внутри лежит уже взрослая Кэти, которая впоследствии возвращается домой, после чего на семью обрушивается тёмная сила.

Главные роли сыграли Джек Рейнор («Рок-н-рольщики»), Лайа Коста («Сама жизнь»), Вероника Фалькон («Королева юга») и другие актёры.