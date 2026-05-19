«Это часть истории»: Кристофер Нолан — о том, что кинотеатры будут существовать вечно

Недавно Кристофер Нолан, режиссёр «Оппенгеймера», «Тёмного рыцаря», «Интерстеллара» и многих других лент, высказался про кинотеатры. Постановщик считает их частью истории и что они никогда не исчезнут.

По мнению Нолана, кинотеатры будут существовать всегда, поскольку объединяют людей и их эмоции в единое целое, образуя симбиоз.

Кинотеатры — часть истории, и они же часть будущего. Когда вы смотрите комедию в комнате, полной смеющихся людей… трагедию, где все одновременно грустят… это очень, очень важно и очень уникально для кино.

Новый фильм маэстро, «Одиссею», выпустят в зарубежный прокат 17 июля.