«Это часть истории»: Кристофер Нолан — о том, что кинотеатры будут существовать вечно
Недавно Кристофер Нолан, режиссёр «Оппенгеймера», «Тёмного рыцаря», «Интерстеллара» и многих других лент, высказался про кинотеатры. Постановщик считает их частью истории и что они никогда не исчезнут.
По мнению Нолана, кинотеатры будут существовать всегда, поскольку объединяют людей и их эмоции в единое целое, образуя симбиоз.
Кинотеатры — часть истории, и они же часть будущего. Когда вы смотрите комедию в комнате, полной смеющихся людей… трагедию, где все одновременно грустят… это очень, очень важно и очень уникально для кино.
Новый фильм маэстро, «Одиссею», выпустят в зарубежный прокат 17 июля.
