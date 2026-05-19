«Это будет настоящее кино»: Леа Сейду — о том, что новый фильм про Бонда снимет Вильнёв

Актриса и модель Леа Сейду, которая стала частью франшизы про Джеймса Бонда с Дэниэлом Крейгом, рассказала, как относится к тому, что новую ленту снимет Дени Вильнёв, режиссёр «Дюны» и других лент.

По мнению Сейду, она была немного расстроена фактом, что права на агента 007 продали Amazon, но назначение Вильнёва в кресло режиссёра воодушевило актрису.

Я была немного расстроена, когда услышала, что её продали… но теперь, когда это Дени, я подумала: «О, по крайней мере, это он, так что это будет настоящее кино».

Кто именно сыграет нового Бонда, неизвестно. Поиски агента 007 уже начались, кастинг проводят.