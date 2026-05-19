Третий сезон сериала «Фишер» с Александром Петровым стартует 28 мая — постер

Онлайн-кинотеатр Wink раскрыл дату выхода третьего сезона сериала «Фишер» с подзаголовком «Инквизитор». Шоу вернётся уже 28 мая, в продолжение войдёт восемь эпизодов.

Сюжет третьего сезона расскажет о маленьком алтайском городе, где внезапно находят тело местного чиновника. Довольно быстро следователи выясняют, что убийство совершил знаменитый барнаульский маньяк, а все следы ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге.

Главную роль в продолжении сыграл Александр Петров — звезда «Горыныча» и «Камбэка» воплотил следователя Терехова. Вместе с ним в проекте также снялись Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита») и Полина Гухман («Москва слезам не верит: Всё только начинается»).