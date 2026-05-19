Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» вышел в онлайне
19 мая состоялся цифровой релиз мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Экранизация видеоигр про знаменитого водопроводчика уже доступна на Amazon Prime, iTunes и других онлайн-сервисах.

Таким образом, лента добралась до стримингов спустя полтора месяца после выхода в кинотеатрах. За этот срок картина собрала в прокате около $ 970 млн и удерживает лидерство в топе самых кассовых фильмов 2026 года. При этом лента получила более прохладные отзывы, чем первая часть, а также отстаёт по сборам — оригинал заработал около $ 1,36 млрд.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» рассказывает о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.

