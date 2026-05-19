Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сергей Безруков сыграет в сериале «Капитанская дочка» — новые кадры

Сергей Безруков сыграет в сериале «Капитанская дочка» — новые кадры
Комментарии

Онлайн-кинотеатр «Кион» и телеканал Россия объявили о пополнении каста сериала «Капитанская дочка». Одну из главных ролей в проекте сыграет Сергей Безруков («Плевако») — ему достался образ Андрея Петровича Гринёва, отца главного героя Петра. Авторы также показали кадры с персонажем.

Фото: «Кион»

Фото: «Кион»

Фото: «Кион»

Фото: «Кион»

«Капитанская дочка» — экранизация одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина. События проекта развернутся во времена восстания Емельяна Пугачёва в XVIII веке: помещик Пётр Гринёв влюбляется в дочь коменданта крепости Машу Миронову, когда у него происходит конфликт с ещё одним претендентом на сердце девушки — Алексеем Швабриным.

Режиссёром сериала выступит Дмитрий Литвиненко («Дайте шоу»). Главные роли в сериале сыграют Олег Савостюк («Маме снова 17»), Евгения Леонова («Опасная близость»), Евгений Ткачук («Роднина») и Егор Корешков («Волшебник Изумрудного города»).

Материалы по теме
Фильм «Мечтать не вредно»: рассказ о людях, которые не сдаются, когда все против них
Фильм «Мечтать не вредно»: рассказ о людях, которые не сдаются, когда все против них
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android