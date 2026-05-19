Начались съёмки сказки «Спящая красавица» с Настасьей Самбурской — премьера в 2027 году

Кинокомпания «Сказка» и кинокомпания «НМГ Кинопрокат» объявили о старте производства фильма «Спящая красавица». Съёмки семейной картины пройдут в Москве, а премьера ленты в кинотеатрах России состоится в 2027 году.

Сюжет картины развернётся вокруг Царевны Любавы, избалованной дочери царя Елизара. Героиня встречает молодого человека Ивана, который очаровывает и пленяет её своим обаянием. В это же время в царстве появляется Шамаханская Царица — загадочная и опасная женщина, чья красота поддерживается силой магического зеркала. После исчезновения Любавы Иван отправляется на её поиски и оказывается втянутым в опасное путешествие, где реальность переплетается с миром сновидений. Там героям предстоит пройти через трудности, открыть своё сердце и набраться смелости взглянуть страхам в лицо.

Главные роли в ленте сыграют Настасья Самбурская («Универ. 15 лет спустя»), Юрий Колокольников («Игра престолов»), Алексей Онежен («Подростки. Первая любовь»), Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступит Анарио Мамедов («Зять»).