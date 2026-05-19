Боевик «Нормал» с Бобом Оденкёрком вышел в онлайне

19 мая состоялась цифровая премьера фильма «Нормал». Боевик уже можно посмотреть в Amazon Prime Video, iTunes и других онлайн-сервисах.

Таким образом, лента добралась до стримингов спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок картина заработала скромные $ 5,8 млн и получила в основном положительные отзывы от зрителей.

«Нормал» рассказывает о скромном человеке с непростым прошлым, который переезжает в маленький городок, чтобы занять там должность шерифа. Дело об ограблении банка неожиданно оборачивается чем-то более серьёзным. Главную роль исполнил звезда сериалов «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие» Боб Оденкёрк.