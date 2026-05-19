Съёмки фильма «Король Конан» с Арнольдом Шварценеггером начнутся в 2027 году

В начале марта американский актёр Арнольд Шварценеггер анонсировал фильм «Король Конан» — третью часть знаменитой серии боевиков. Бывший губернатор Калифорнии заявил, что обязательно появится в ленте и «надерёт людям задницы».

Спустя несколько месяцев актёр раскрыл дату старта производства картины. Съёмки будущего фильма начнутся в 2027 году, о чём Шварценеггер рассказал в блоге Arnold Fans. Судя по всему, премьера ленты запланирована уже на 2028 год.

В следующем году мы будем снимать «Короля Конана». Теперь это реальность, и я очень рад этому. Последние 10 лет я говорил: «Нам нужно сделать «Короля Конана» и написать отличный сценарий». Я хочу, чтобы Джон Милиус, режиссёр «Конана», выступил продюсером. Это будет просто фантастика.

Будущий «Король Конан» станет третьей частью серии, которую запустили в начале 1980-х. Она рассказывает о мощном и очень умелом воине Конане, который вырос в рабстве и поклялся отомстить убийцам своих родителей. Сам Арнольд Шварценеггер сыграл главную роль в обоих фильмах, которые собрали на двоих около $ 100 млн в прокате.