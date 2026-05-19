Начались съёмки фильма «Руки Вверх! 2» — первые кадры

Кинокомпания «Атмосфера Кино» объявила о старте производства фильма «Руки Вверх! 2». Съёмки ленты займут несколько месяцев, а премьера картины состоится 15 октября 2026 года.

Будущий фильм вновь расскажет о знаменитой российской поп-группе. Если первая часть была посвящена становлению коллектива и пути к успеху, то продолжение сосредоточится на более личных темах: любви, семье и обратной стороне популярности.

Фото: «Руки Вверх! Production»

К главным ролям в продолжении вернутся Сергей Жуков, Влад Прохоров и Илья Русь. Производством занимается занимаются сразу несколько компаний: «ТЕМП», BERG SOUND, Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и сама «Руки Вверх! Production».