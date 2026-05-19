Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Паук-Нуар с Кейджем (2026): дата выхода, когда выйдет, смотреть трейлер онлайн, сюжет

Финальный трейлер сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем — премьера 27 мая
Комментарии

Компания Amazon представила финальный трейлер сериала «Паук-Нуар». Детективный проект про альтернативную версию Человека-паука выйдет в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video уже 27 мая — первый эпизод можно будет посмотреть 25-го числа. В первый сезон войдёт восемь эпизодов, их выпустят в двух версиях — цветной и чёрно-белой.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Будущий сериал расскажет историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.

Главную роль сыграл Николас Кейдж («Собиратель душ»). Ранее он озвучивал этого же персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». В сериале также сыграли Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»). Создателем выступил Орен Узиэл, сценарист «Мортал Комбат».

Материалы по теме
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android