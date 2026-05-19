Расписание выхода второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают» со звездой «Уэнсдей»
Уже 27 мая состоится премьера второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают». Продолжение вновь расскажет о школьнице по имени Пиппа Фитц-Амоби, которая живёт в небольшом английском городе. Во втором сезоне героиня попытается выяснить подробности исчезновения музыканта Джейми Рейнольдса.
Во второй сезон снова войдёт шесть эпизодов — все серии выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|27 мая
|2-я серия
|27 мая
|3-я серия
|27 мая
|4-я серия
|27 мая
|5-я серия
|27 мая
|6-я серия
|27 мая
