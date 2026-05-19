В России планируют создать ИИ-процессоры «Байкал» для конкуренции с NVIDIA

Компания «Байкал Электроникс» планирует выпустить линейку специальных чипов для искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание CNews.

Так, российский производитель готовится выпустить ИИ-чипы для тренировки и работы нейросетей. Главной особенностью процессоров станет поддержка экосистемы CUDA, которую использует компания NVIDIA. По задумке российские чипы смогут запускать ПО и различные ИИ-модели без какой-либо адаптации самого кода.

Сейчас у «Байкала» в разработке сразу два чипа: Baikal-AI-E1000 для периферийных устройств и серверный процессор Baikal-AI-D1000 с ориентировочной стоимостью в $ 10 000. Обе модели должны поступить в продажу в 2029-2030 годах, если всё пойдёт по плану производителя.