Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шутер Fortnite вернулся в App Store спустя шесть лет — игра доступна в России

Шутер Fortnite вернулся в App Store спустя шесть лет — игра доступна в России
Комментарии

19 мая Fortnite официально вернулся в магазин App Store. Популярнейший шутер от студии Epic Games добрался до мобильного магазина Apple спустя шесть лет после удаления и долгих судебных исков.

Сейчас шутер доступен всем желающим полностью бесплатно. Игру также можно скачать и в России — никаких региональных ограничений со стороны разработчиков у Fortnite нет.

Страница Fortnite в App Store

Страница Fortnite в App Store

Фото: App Store

Fortnite удалили из App Store в 2020 году — тогда Epic Games добавила в игру возможность оплатить внутриигровые предметы в обход комиссии магазина. После этого Apple удалила шутер из своей экосистемы и вступила в судебный процесс с Epic Games, по итогам которого корпорация Тима Кука была вынуждена пойти на уступки и разрешить ввод сторонних оплат на платформе.

Материалы по теме
В Fortnite вырастут цены на донатную валюту — V-баксы станут дороже с 19 марта
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android