Шутер Fortnite вернулся в App Store спустя шесть лет — игра доступна в России

19 мая Fortnite официально вернулся в магазин App Store. Популярнейший шутер от студии Epic Games добрался до мобильного магазина Apple спустя шесть лет после удаления и долгих судебных исков.

Сейчас шутер доступен всем желающим полностью бесплатно. Игру также можно скачать и в России — никаких региональных ограничений со стороны разработчиков у Fortnite нет.

Страница Fortnite в App Store Фото: App Store

Fortnite удалили из App Store в 2020 году — тогда Epic Games добавила в игру возможность оплатить внутриигровые предметы в обход комиссии магазина. После этого Apple удалила шутер из своей экосистемы и вступила в судебный процесс с Epic Games, по итогам которого корпорация Тима Кука была вынуждена пойти на уступки и разрешить ввод сторонних оплат на платформе.