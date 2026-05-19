Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игры в Game Pass (Геймпасс) май 2026: Forza Horizon 6, Remnant 2, Escape Simulator, The Outer Worlds и другие

В мае в Game Pass добавят Forza Horizon 6, Remnant 2, The Outer Worlds и другие игры
Комментарии

Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине мая 2026 года.

Главными новинками месяца станут гонка Forza Horizon 6, экшен Remnant 2, кооперативная головоломка Escape Simulator и ролевая игра The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition.

Какие игры добавят в Game Pass в конце мая 2026 года

  • Forza Horizon 6 — 19 мая;
  • My Friend Peppa Pig — 20 мая;
  • Remnant 2 — 20 мая;
  • Luna Abyss — 21 мая;
  • Escape Simulator — 26 мая;
  • Echo Generation 2 — 27 мая;
  • The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition — 27 мая;
  • Crashout Crew — 28 мая;
  • Kabuto Park — 28 мая;
  • Final Fantasy 6 — 2 июня;
  • Jurassic World Evolution 3 — 2 июня.

Фото: Xbox

Уже 31 мая из Game Pass также пропадут:

  • Against the Storm
  • Crypt Custodian
  • Metaphor: ReFantazio
  • Persona 4 Golden
  • Spray Paint Simulator.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android