LG анонсировала первый в мире игровой монитор с частотой обновления 1000 Гц

Компания LG представила игровой монитор с рекордной частотой обновления 1000 Гц при разрешении Full HD. Модель LG UltraGear 25G590B должна появиться в продаже до конца 2026 года.

Новый монитор будет работать на IPS-матрице и иметь диагональ 24,5 дюйма, а также поддержит технологию Motion Blur Reduction Pro, которая делает объекты в движении более чёткими. Стоимость и точная дата выхода устройства пока не раскрываются.

Формально мониторы с частотой 1000 Гц уже появлялись в продаже, но подобный результат достигался только при снижении разрешения до 720p. LG впервые представит такую частоту в Full HD (1920 x 1080).

