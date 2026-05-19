Трейлер второго сезона «Агентства». Шпионский сериал с Майклом Фассбендером выйдет 21 июня

Стриминговый сервис Paramount+ представил трейлер продолжения сериала «Агентство». Второй сезон начнёт выходить с 21 июня 2026 года.

Главную роль, как и в первом сезоне, исполнит Майкл Фассбендер («Люди Икс», «12 лет рабства»), к своим образам также вернутся Джоди Тёрнер-Смит, Джеффри Райт и Ричард Гир.

Проект «Агентство» рассказывает историю агента ЦРУ, который должен вернуться в штаб-квартиру в Лондоне после шести лет работы под прикрытием. В этот момент к нему внезапно возвращается его возлюбленная, ставя его задание и карьеру под угрозу.