Бывший босс Samsung — о закате кризиса памяти: цены могут упасть к осени 2027 года

Экс-гендиректор Samsung Кье-хён Кён выразил мнение, что в следующем году цены на память могут снизиться из-за активности китайских производителей.

Он отметил, что компании из Поднебесной активно инвестируют в рост производства микросхем памяти. Если эти инвестиции окажутся успешными, это может привести к падению цен примерно через год — во второй половине следующего года.

С конца 2025 года на рынке наблюдается резкий рост цен на видеокарты и накопители. Это связано с развитием искусственного интеллекта — ради работы с ИИ компании скупают память у производителей, из-за чего образовался её дефицит.