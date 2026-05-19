Пятый сезон «Пацанов» посмотрели 57 млн человек — это успокоило шоураннера на фоне критики
По данным Prime Video, каждую серию пятого и последнего сериала «Пацаны» посмотрели 57 млн человек — это рекордный показатель для проекта.

Шоураннер сериала Эрик Крипке отметил, что это успокоило его после критики новых эпизодов — ранее финал «Пацанов» начали сравнивать с развязкой «Игры престолов».

Когда я только начал читать всё подряд — в социальных сетях, в интернете, — мне казалось, что это и есть вся вселенная. Это пугало, у меня внутри все сжималось. А потом я увидел рейтинги и подумал: «Сколько раз мне надо повторять, что онлайн — это не реальный мир?» Это мнение небольшой группы очень громких и самоуверенных людей, и да пребудет с ними Господь. Мы рады, что у них есть такое мнение. Но оно не отражает того, что происходит в мире. И как только я увидел цифры, сразу успокоился.

В финале «Пацанов» главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Премьера заключительного эпизода состоится 20 мая.

