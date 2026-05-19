По серии игр Broken Sword снимут фильм — над ним работают авторы «Соника» и сериала по LiS

Игровая студия Revolution Software начала работу над экранизацией серии легендарных приключенческих квестов Broken Sword. Помогать разработчикам будет Story Kitchen, известная по «Сонику в кино» и предстоящему сериалу по игре Life is Strange.

Уже известно, что сценарий напишет Эван Спилиопулос («Красавица и чудовище», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»). Других деталей, в том числе даты релиза фильма, пока нет.

Первая игра серии Broken Sword вышла в 1996 году, после неё разработчики выпустили ещё четыре части. Шестая (с подзаголовком Broken Sword: Parzival's Stone) была анонсирована на Gamescom 2023.