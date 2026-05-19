Субтитры для всех видео и разбор документов. Apple представила первые ИИ-функции в iOS 27

Apple представила первые ИИ-функции в iOS 27

Компания Apple представила первые функции, которые станут доступны в новой версии операционной системы iOS 27 — то есть уже до конца этого года.

Разработчики показали новые возможности искуственного интеллекта Apple Intelligence:

VoiceOver и Лупа смогут подробно рассказать о предметах, которые находятся перед пользователем;

голосовой помощник Voice Control сможет лучше понимать живую речь: пользователям не придётся запоминать конкретные слова и точные функции;

во всех видео станут доступны субтитры — если их нет, устройство сможет создать их с нуля, причём локально (без интернета);

режим чтения научится разбирать сложные документы, делая краткую выжимку и находя нужную информацию;

с помощью Apple Vision Pro теперь можно будет управлять инвалидными колясками взглядом.