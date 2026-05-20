LEGO Batman: Legacy of the Dark вышла для владельцев расширенного издания

Состоялся релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark в раннем доступе. Игру уже могут опробовать владельцы расширенного издания игры.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight рассказывает о полноценном пути становления героя от человека до легенды Готэма — неспроста в названии игры используется слово Legacy («Наследие»).

Игра вдохновлена 86-летней историей героя в фильмах, сериалах, комиксах и других произведениях и позволит игрокам пережить самые главные события в жизни Брюса Уэйна в рамках масштабного сюжета.

Полноценный релиз состоится 29 мая на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК. На всех этих платформах, кстати, тайтл и доступен.