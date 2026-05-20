По мультсериалу «Рик и Морти» выпустят мультфильм

Создатель мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон подтвердил, что в работе находится полнометражный мультфильм по вселенной проекта. В нём хотят реализовать идеи, которые не добрались до шоу.

Режиссёром картины выступит Джейкоб Хэйр, который работает над мультсериалом с четвёртого сезона. Сам Хармон выступил продюсером.

Девятый сезон «Рика и Морти» стартует 25 мая. Продолжение расскажет о новых похождениях безбашенного учёного Рика и его внука-подростка Морти, которые отправляются в параллельные миры в поисках невероятных приключений.

В девятый сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам Adult Swim и в онлайн-кинотеатре Hulu.

