Появился новый кадр фильма «Супергёрл» с Милли Олкок в главной роли

Издание Fandango поделилось свежим кадром фильма «Супергёрл». На нём можно увидеть саму героиню, которую сыграла звезда «Дома Дракона» Милли Олкок.

Фото: Fandango

Картина расскажет историю Кары Зор-Эл, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.

В ленте также появится Джейсон Момоа — вместо Аквамена актёр воплотит роль бессмертного охотника за головами Лобо. В зарубежном прокате показы новой ленты перезапущенной киновселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана стартуют 26 июня.