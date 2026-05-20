Братья Руссо обещают, что зрители будут в шоке от «Мстителей: Судный день»

Недавно братья Энтони и Джо Руссо вновь высказались о «Мстителях: Судный день». По словам режиссёров фильма, его события повергнут зрителей в шок и сильно удивят.

Постановщики отметили, что в «Судном дне» люди увидят полное переосмысление событий всей киновселенной Marvel.

«Судный день» — это полное переосмысление. Это ещё один замах на нечто масштабное. Я не думаю, что зрители ожидают этого ни в коем случае… того, что происходит в фильме, его тона и тематики.

Люди Икс, Мстители и Фантастическая четвёрка объединят силы, чтобы одолеть Доктора Дума. Потом события ленты приведут к «Мстителям: Секретные войны», которые выйдут в декабре 2027 года.

«Судный день» выпустят 18 декабря.

