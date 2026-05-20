В фильме «Властелины вселенной» есть одна сцена после титров

В фильме «Властелины вселенной» есть одна сцена после титров, о чём стало известно из СМИ. Описания сцены пока что нет.

Картина расскажет о 10-летнем принце Адаме, который терпит крушение на космическом корабле. Он теряет свой волшебный Меч Силы, который был его единственной связью с родной планетой Этернией. Спустя 20 лет он находит утерянный артефакт, отправляется в родной дом, чтобы стать самым могущественным человеком во вселенной по имени Хи-Мен.

Главные роли сыграли Николас Галицин («Пурпурные сердца»), Идрис Эльба («Захваченный рейс»), Джаред Лето («Господин Никто») и другие актёры. Режиссёром выступил Трэвис Найт — автор фильма «Бамблби». Лента основана на популярной серии игрушек от компании Mattel.

«Властелины вселенной» выйдут в мировом прокате 5 июня.

