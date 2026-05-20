«Пацаны» завершились — вышла последняя серия пятого сезона

Сегодня состоялась премьера последней серии пятого сезона «Пацанов». Сериал, который начали показывать в 2019 году, завершился. На этом основное шоу подошло к концу.

В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Ранее звёзды шоу отмечали, что ставки в последнем сезоне будут высоки как никогда и ни один герой не застрахован от гибели.

Главные роли вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие»), Энтони Старр («Банши») и другие актёры. Шоураннером сериала выступает Эрик Крипке — автор знаменитого проекта «Сверхъестественное».