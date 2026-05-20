Режиссёр «Переходного возраста» снимет ремейк «Побега» Сэма Пекинпы

По данным The Hollywood Reporter, режиссёр нашумевшего сериала «Переходный возраст» Фил Барантини выступит режиссёром ремейка «Побега» Сэма Пекинпы.

Сценарий напишет Питер Крейг, автор криминального фильма с Беном Аффлеком «Город» и таких картин, как «Бэтмен» и «Плохие парни навсегда». Крейг, который недавно выступил продюсером популярной экранизации «Удивительно ярких созданий» для Netflix, также будет продюсировать фильм вместе с Брайаном Анкелесом.

Оригинальный фильм 1972 года со Стивом МакКуином в главной роли рассказывал об известном грабителе банков, которого освобождают из тюрьмы, чтобы тот совершил ещё одно крупное ограбление.