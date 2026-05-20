Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Переходного возраста» снимет ремейк «Побега» Сэма Пекинпы

Режиссёр «Переходного возраста» снимет ремейк «Побега» Сэма Пекинпы
Комментарии

По данным The Hollywood Reporter, режиссёр нашумевшего сериала «Переходный возраст» Фил Барантини выступит режиссёром ремейка «Побега» Сэма Пекинпы.

Сценарий напишет Питер Крейг, автор криминального фильма с Беном Аффлеком «Город» и таких картин, как «Бэтмен» и «Плохие парни навсегда». Крейг, который недавно выступил продюсером популярной экранизации «Удивительно ярких созданий» для Netflix, также будет продюсировать фильм вместе с Брайаном Анкелесом.

Оригинальный фильм 1972 года со Стивом МакКуином в главной роли рассказывал об известном грабителе банков, которого освобождают из тюрьмы, чтобы тот совершил ещё одно крупное ограбление.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android