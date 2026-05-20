Драмеди «Адвокаты» стартует 29 мая
Сериал «Адвокаты» с Екатериной Вилковой и Эльдаром Калимулиным в главных ролях стартует 29 мая. Шоу будет выходить на «КИОН», в день старта проекта выпустят сразу первые четыре серии. Всего их будет восемь.
Сюжет проекта расскажет историю Людмилы — лучшего адвоката фирмы «Юстасс» и одновременно худшего наставника на свете. Однажды её ассистентом становится амбициозный новичок Артём, и теперь обоим приходится несладко. Вместе они распутывают самые разные дела, каждый день выбирая между совестью и стабильным гонораром.
Режиссёрами выступили Анна Пармас («Исправление и наказание») и Леонид Тележинский («Сеструха»).
