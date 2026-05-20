Сериал «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой стартует 4 июня — большой трейлер

Онлайн-кинотеатры «Иви» и Start опубликовали трейлер сериала «Двойная жизнь Ми». Музыкальное шоу с Миланой Хаметовой выйдет в российских онлайн-кинотеатрах уже 4 июня, в первый сезон войдёт аж 17 эпизодов.

«Двойная жизнь Ми» расскажет историю Милы, балансирующей между ролью обычной школьницы и сценическим образом популярной певицы Ми. Её главной проблемой становится необходимость скрывать музыкальную карьеру, чтобы защитить положение отца и избежать конфронтации с Анжелой — принципиальной оппоненткой, ведущей идеологическую борьбу с современной молодёжной культурой.

Режиссёром сериала выступает Аня Соловьёва-Карпович. В шоу также снялись Давид Манукян, София Каштанова и другие актёры.