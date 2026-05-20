Вышел трейлер фильма «Ёлки 13» с Сергеем Буруновым — в кино с 17 декабря

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер фильма «Ёлки 13» — новой части новогодней франшизы. Лента выйдет в кинотеатрах России 17 декабря, а её главной звездой выступит Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»).

Будущий фильм расскажет историю бизнесмена Игоря, на которого гадалка наложила проклятие. Избавиться от него можно, лишь воссоединившись с дочерью, о существовании которой Игорь давно предпочитает не вспоминать. За помощью он отправляется к известному экстрасенсу Александру Шепсу.

Вместе с Буруновым в «Ёлках 13» также сыграли Валентина Ляпина («Мир! Дружба! Жвачка!»), Александр Шепс («Импровизация») и другие актёры. Режиссёрами выступили Жора Крыжовников («Слово пацана»), Ольга Долматовская («Ёлки 12») и Юрий Коробейников («Ёлки 12»).