Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Разработчики Kingdom Come: Deliverance делают новую игру по «Властелину колец»

Разработчики Kingdom Come: Deliverance делают новую игру по «Властелину колец»
Комментарии

Студия Warhorse, известная франшизой Kingdom Come: Deliverance, объявила, что делает новую игру по «Властелину колец». Это будет большая RPG в открытом мире. Других деталей нет, ими пообещали поделиться, «когда придёт время».

Также студия работает над новой Kingdom Come, но это будет не продолжение второй части, а нечто новое. Подзаголовок у игры Adventure, то есть нас ждёт новое приключение во вселенной серии.

Анонс от Warhorse

Фото: Warhorse

Впервые о разработке игры по «Властелину колец» студией Warhorse сообщали в марте. Тогда говорилось, что за создание тайтла отвечают авторы Kingdom Come: Deliverance. Информация подтвердилась.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android