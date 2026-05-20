Разработчики Kingdom Come: Deliverance делают новую игру по «Властелину колец»

Студия Warhorse, известная франшизой Kingdom Come: Deliverance, объявила, что делает новую игру по «Властелину колец». Это будет большая RPG в открытом мире. Других деталей нет, ими пообещали поделиться, «когда придёт время».

Также студия работает над новой Kingdom Come, но это будет не продолжение второй части, а нечто новое. Подзаголовок у игры Adventure, то есть нас ждёт новое приключение во вселенной серии.

Анонс от Warhorse

Фото: Warhorse

Впервые о разработке игры по «Властелину колец» студией Warhorse сообщали в марте. Тогда говорилось, что за создание тайтла отвечают авторы Kingdom Come: Deliverance. Информация подтвердилась.