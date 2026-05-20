Сериал Паук-Нуар с Кейджем (2026) — дата выхода всех серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем
Уже 25 мая состоится премьера сериала «Паук-Нуар». Шоу с Николасом Кейджем расскажет историю стареющего частного детектива Бена Рейли, который работает в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — их выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. В сервисе MGM+ дебютную серию покажут на два дня раньше.

ЭпизодДата выхода
1-я серия25 мая
2-я серия27 мая
3-я серия27 мая
4-я серия27 мая
5-я серия27 мая
6-я серия27 мая
7-я серия27 мая
8-я серия27 мая
