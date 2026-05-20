Шутер Deadlock от Valve — самая желанная игра в Steam после выхода Subnautica 2

В середине мая в Steam сменился лидер в чарте самых желанных игр. Первое место теперь занимает Deadlock — экшен-шутер от компании Valve. Это произошло сразу после выхода морского выживача Subnautica 2 в раннем доступе, который удерживал лидерство с сентября 2025 года.

Сейчас проект Valve опережает выживач Light No Fire от авторов No Man's Sky, хоррор Blight: Survival и ролевую игру Fable от авторов Forza Horizon. Интересно, что технически Deadlock уже вышел — в шутер уже можно сыграть с помощью приглашения от друзей, ежедневный онлайн составляет около 60 тысяч человек.

10 самых желанных игр в Steam в мае 2026 года

  1. Deadlock
  2. Light No Fire
  3. Blight: Survival
  4. Fable
  5. Kingmakers
  6. ARK 2
  7. Witchbrook
  8. Unrecord
  9. Total War: Warhammer 40,000
  10. ILL.
Обзор Subnautica 2: подводный хоррор, который притворяется красивой игрой про рыбок
