Вышел боевик «Джек Райан: Призрачная война» с Джоном Красински от Amazon

20 мая состоялась премьера фильма «Джек Райан: Призрачная война». Шпионская лента сразу же вышла в цифровых сервисах — картина доступна в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Будущая лента продолжит историю агента ЦРУ Джека Райана, который сталкивается с новой мировой угрозой. В этот раз события развернутся в Европе и на Ближнем Востоке, куда аналитика ЦРУ заведёт борьба с новой террористической угрозой, которая готовит атаку на США.

К главным ролям в проекте вернулись Джон Красински, Уэнделл Пирс и Майкл Келли. Режиссёром полнометражного фильма выступил Эндрю Бернштейн, который был исполнительным продюсером и постановщиком второго сезона сериала. Критики оценили ленту смешанно: на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм рекомендуют к просмотру 36% обозревателей.

