Сериал Ферма Кларксона, 5-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода пятого сезона сериала «Ферма Кларксона»
Комментарии

Уже 3 июня состоится премьера пятого сезона сериала «Ферма Кларксона». В продолжении реалити-шоу звезда Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон решается на кардинальные изменения — купить современное оборудование и стать современным фермером. Для этого он отправляет Калеба за покупками в другую страну, пока в его хозяйстве назревают ещё более важные события.

В пятый сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 17 июня.

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 июня
2-я серия3 июня
3-я серия3 июня
4-я серия3 июня
5-я серия10 июня
6-я серия10 июня
7-я серия17 июня
8-я серия17 июня
Крах кинотеатров? Почему в России отменяют показы «Мортал Комбат 2»
