Расписание выхода пятого сезона сериала «Ферма Кларксона»
Уже 3 июня состоится премьера пятого сезона сериала «Ферма Кларксона». В продолжении реалити-шоу звезда Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон решается на кардинальные изменения — купить современное оборудование и стать современным фермером. Для этого он отправляет Калеба за покупками в другую страну, пока в его хозяйстве назревают ещё более важные события.
В пятый сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 17 июня.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 июня
|2-я серия
|3 июня
|3-я серия
|3 июня
|4-я серия
|3 июня
|5-я серия
|10 июня
|6-я серия
|10 июня
|7-я серия
|17 июня
|8-я серия
|17 июня
