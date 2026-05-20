Sony проведёт стрим State of Play с показом «Росомахи» уже 3 июня

Компания Sony анонсировала большой State of Play — трансляцию, посвящённую будущим видеоиграм для консоли PlayStation 5. Ивент пройдёт 3 июня в 00:00 мск, следить за трансляцией можно будет на YouTube и Twitch-каналах бренда.

Сам стрим продлится примерно 60 минут — за этот срок геймерам представят множество игр. Среди них будут уже анонсированные проекты, однако могут быть и мировые премьеры. Главной игрой трансляции станет «Росомаха» — супергеройский экшен от студии Insomniac, авторов «Человека-паука».

В Sony также обещают поделиться будущим игр на PlayStation 5, включая некоторые апдейты по грядущим проектам на консоли.