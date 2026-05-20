Банда в сборе. Последнее фото со съёмок финала «Пацанов»

Компания Amazon представила финальное фото со съёмок заключительного, пятого сезона, сериала «Пацаны». На нём показаны исполнители главных ролей, которые сфотографировались в образах своих персонажей. Авторы также написали пост, посвящённый последнему эпизоду проекта.

Остался последний час с этими героями. Возьмите салфетку или, может быть, целую коробку— и посмотрите.

Финальный эпизод «Пацанов» вышел на стриминговом сервисе Prime Video 20 мая. В нём главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. Всего в пятый сезон вошло восемь серий.

Главные роли вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие»), Энтони Старр («Банши») и другие актёры. По вселенной шоу также выпустят другой сериал под названием «Восхождение Vought» — приквел про Солдатика с Дженсеном Эклсом в главной роли. Проект выйдет в 2027 году.