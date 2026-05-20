В «Мире кораблей» начался ивент с советским Шерлоком Холмсом

Комментарии

Компания «Леста Игры» объявила о коллаборации онлайн-игры «Мир кораблей» с киностудией «Ленфильм». В рамках кроссовера в проекте стартовал ивент, посвящённый советским фильмам «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Фото: «Леста Игры»

В честь события в игре появились сами детективы, а также их заклятый враг — профессор Мориарти. Пользователям дали возможность пройти три цепочки боевых задач. В качестве награды за квесты игроки могут получить героев культовых картин.

Фото: «Леста Игры»

Ивент с Шерлоком Холмсом пройдёт с 20 мая по 10 июня. Событие приурочено ко дню рождения автора оригинальных детективов Артура Конан Дойля. Коллаборация также предоставит доступ к получению памятной нашивки, посвящённой 45-летию ленты «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей». Кроме того, в рамках события игроков ждёт розыгрыш билетов в кинотеатр студии «Ленфильм» и экскурсии по местам съёмок серии фильмов.

