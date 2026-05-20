Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини адаптируют для театра

Кинокомпания Lionsgate объявила о разработке театральной адаптации фильма «Горничная» — эротического триллера с Сидни Суини («Эйфория») в главной роли. Дата выхода постановки пока неизвестна.

Авторами пьесы выступят Саймон Френд и Ханна Осмольская, известные по театральным адаптациям драмы «Жизнь Пи» и хоррора «Паранормальное явление». Одним из создателей проекта также станет драматург Бека Брунстеттер — автор постановки по знаменитой драме «Дневник памяти» с Райаном Гослингом.

«Горничная» представляет собой экранизацию бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров. Лента собрала в прокате свыше $ 400 млн при бюджете в скромные $ 35 млн. Авторы уже готовят сиквел фильма, который выйдет 17 декабря 2027 года.