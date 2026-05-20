Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини адаптируют для театра

Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини адаптируют для театра
Комментарии

Кинокомпания Lionsgate объявила о разработке театральной адаптации фильма «Горничная» — эротического триллера с Сидни Суини («Эйфория») в главной роли. Дата выхода постановки пока неизвестна.

Авторами пьесы выступят Саймон Френд и Ханна Осмольская, известные по театральным адаптациям драмы «Жизнь Пи» и хоррора «Паранормальное явление». Одним из создателей проекта также станет драматург Бека Брунстеттер — автор постановки по знаменитой драме «Дневник памяти» с Райаном Гослингом.

«Горничная» представляет собой экранизацию бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров. Лента собрала в прокате свыше $ 400 млн при бюджете в скромные $ 35 млн. Авторы уже готовят сиквел фильма, который выйдет 17 декабря 2027 года.

О другом популярном фильме:
Фильм «Мечтать не вредно»: рассказ о людях, которые не сдаются, когда все против них
Фильм «Мечтать не вредно»: рассказ о людях, которые не сдаются, когда все против них
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android