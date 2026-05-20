Дженна Ортега сыграет главную роль в мистическом фильме-антиутопии

Дженна Ортега сыграет главную роль в мистическом фильме-антиутопии
Комментарии

Издание Variety сообщило о начале разработки нового фильма режиссёра Леоса Каракса — автора мюзикла «Аннетт» с Адамом Драйверов в главной роли. О своём новом проекте он рассказал на Каннском кинофестивале.

Лента получила название Lily May B. Сюжет расскажет о парне, девушке и мальчике, которые отправляются в путешествие через опустевшие города. Каждый из героев скрывает тяжёлую тайну, повлиявшую на их жизни. Проект описывают как мистическое роуд-муви, действие которого будет происходить в анитутопии.

Главную роль исполнит звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. Съёмки проекта начнутся весной 2027 года. Дата выхода картины в мировом прокате пока неизвестна.

Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
