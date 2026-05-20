Стартовали съёмки фильма «Ханна» про Великую Отечественную войну — выход весной 2027 года

Кинокомпания Legio Felix сообщила о старте съёмок фильма «Ханна». Военная картина выйдет в российском прокате 29 апреля 2027 года.

Фото: Legio Felix

Сюжет предстоящей ленты основан на реальных событиях, а действие происходит во времена Великой Отечественной войны. Фильм расскажет о женщине, которая вывезла маленькую немецкую девочку из Ленинграда перед началом блокады города. Она помогла ей выжить в немецком концлагере.

Главные роли исполнят Туре Рифенштайн («Человек в высоком замке»), Екатерина Симаходская («Левша»),

Даниэль Литтау («Блиндаж») и другие актёры. Саму Ханну сыграет дебютантка Лиза Безель из Германии. Сценаристом проекта выступил Владимир Лысенко, для которого фильм стал первым в карьере. Он написал историю на основе реальной истории, произошедшей с его бабушкой.