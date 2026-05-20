Русские постеры с героями фильма «День рождения» с Уиллемом Дефо — выход в России 4 июня

Компания Ray of Sun Pictures представила русские постеры с героями фильма «День рождения». На них изображены исполнители главных ролей Уиллем Дефо («Святые из Бундока»), Виктория Кармен Сонн («Девушка с иглой»), Эмма Суарес («Земля») и другие актёры.

Фото: Ray of Sun Pictures

Действие ленты развернётся в конце 1970-х годов на уединённом острове в Средиземном море. Ленты расскажет о влиятельном бизнесмене Маркосе, который устраивает большой праздник в честь дня рождения своей дочери Софии. Однако у героя есть тайные планы, которые повлияют на жизнь его единственной наследницы.

«День рождения» официально выйдет в российском прокате уже 4 июня. Режиссёром фильма выступил Мигель Анхель Хименес («Окно в море»).