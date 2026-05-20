Сериал «Заветы» по «Рассказу служанки» получит второй сезон

Стриминговый сервис Hulu сообщил, что сериал «Заветы» получит второй сезон. Продолжение «Рассказа служанки» продлили ещё до окончания первого сезона — финальная серия выйдет 27 мая.

Проект представляет собой адаптацию одноимённого романа Маргарет Этвуд. Действие произведения происходит спустя 17 лет после «Рассказа служанки». Сюжет повествует о трёх героинях, которые пытаются бороться с радикальной властью в республике Гилеад.

Главные роли в «Заветах» сыграли Чейз Инфинити («Битва за битвой»), Энн Дауд («Способный ученик») и Роуэн Бланчард («Сквозь снег»). Шоураннером сериала выступает Брюс Миллер — один из создателей «Рассказа служанки». Дата выхода второго сезона пока неизвестна.

